(Oude) Winkelom afgesneden van R14 27 augustus 2018

02u38 0

De straat (oude) Winkelom wordt bij de aanleg van de Westelijke Ring (R14) doorgesneden. Het deel buiten de R14 is nog aangesloten op de R14 op minder dan 100 meter voorbij het kruispunt Winkelom-R14-Diestseweg. Deze afslag creëert gevaarlijke situaties. Bovendien is de R14 een primaire weg waar de doorstroming primeert en zo weinig mogelijk aan- en aftakkingen worden toegelaten. Daarom sluit het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf 1 september (oude) Winkelom af van de R14 in het belang van de algemene verkeersveiligheid. (WDH)