“Muziek verbindt mensen” Wouter Demuynck

24 december 2018

15u44 0 Geel Sinds september zet orthopedagogisch muziekbegeleider Lien Avonds uit Geel zich voltijds in voor haar project ‘Muziek voor Iedereen’, waarmee ze mensen wil laten voelen wat muziek doet met een mens. Eerder deed ze dat al twaalf jaar deeltijds. Vanaf januari start ze met tiendelige sessies, die telkens een erg gevarieerd doelpubliek – van senioren tot kersverse ouders met hun baby’s – hebben.

Lien Avonds studeerde af als orthopedagogisch muziekbegeleider aan het conservatorium van Maastricht en heeft inmiddels heel wat ervaring opgedaan. Zo werkte ze met muziek in onder andere het kleuteronderwijs, de lagere school, middelbaar onderwijs, een school voor moeilijk opvoedbare kinderen en de psychiatrie. Ook ging ze een half jaar aan de slag met muziek in de sloppenwijken van Calcutta en gaf ze postgraduaat cursussen ‘muziek binnen je werkveld’ aan de Plantijn Hogeschool. Twaalf jaar geleden startte ze met het concept ‘Muziek voor Iedereen’, waarmee ze muzieklessen op maat geeft. Dat deed ze telkens in bijberoep, tot ze in september van dit jaar ermee in hoofdberoep aan de slag ging.

“Wat ik vooral wil belichten is dat muziek werkelijk voor iedereen is”, vertelt Lien Avonds. “Iedereen die daar zin in heeft is in staat muziek te maken en is ook ontzettend welkom. Noten kunnen lezen is geen vereiste. Waar ik steeds meer mee bezig ben is wat muziek met mensen doet, omdat ik tijdens de sessies steeds vaker ontdek dat je met mensen aan het werk bent. Dat betekent dat je elke keer te maken krijgt met een ander interessant verhaal. Muziek maken met iemand vertelt heel veel over die persoon. Specifiek ook zingen. Ik verdiep me in wat zingen teweeg brengt en het is ontzettend treffend dat al wat gestoeld is op onderzoek – onder meer dat zingen goed is voor ons als mens, voor ons lichaam en dat het ons geheugen prikkelt – ook daadwerkelijk in de praktijk merkbaar is. Reacties van mensen die komen zingen stimuleren mij enorm om verder te doen. Ik ondervind dat zingen mensen echt dichter bij elkaar brengt. En zo wil ik heel graag generaties overbruggen met muziek. Alle grootouders, ouders en kinderen die zich geroepen voelen zijn heel welkom. Ik wil ze uitnodigen om - onder begeleiding van piano - elkaars muziek samen te laten zingen. Ik schrijf alles uit, het enige dat ze moeten doen is hun persoonlijke muziek doorgeven.” Daarnaast biedt Lien onder meer ook privélessen op maat, samenzang en seizoenzingen aan.

Vanaf januari start Lien Avonds met tiendelige sessies. “Het gaat om sessies ‘groeien in zingen’ voor iedereen die er zin in heeft. Het maakt niet uit of je kan zingen, want het gaat om wat zingen met je doet. Zo zijn er sessies voor senioren, zwangere vrouwen en hun partners en kersverse ouders met hun baby. Niets dat immers zo rustgevend werkt als zingen voor je kindje. Op sociaal vlak heeft het zijn voordelen om elkaar tien keer na elkaar te zien. De groepsleden leren elkaar wat beter kennen en kunnen zo samen groeien, wat het makkelijker maakt om zich te durven openstellen om te zingen. Door mijn persoonlijke aanpak is het een pak intiemer dan een reguliere muziekles. Op deze manier met mensen werken geeft meer ruimte om het ook te hebben over andere dingen. Mensen die niet bezig zijn met zingen stel ik op hun gemak en geef ik een zekere veiligheid, dat vind ik erg belangrijk aangezien ik veel respect heb voor de mensen die met mij werken. Iedereen moet bijvoorbeeld op voorhand zijn eigen muziek binnenbrengen, want zoiets is compleet persoonsgebonden.” Wie meer informatie wil over ‘Muziek voor Iedereen’ of zich wil inschrijven voor een van de sessies, kan daarvoor terecht op www.muziekvooriedereen.be of via het nummer 0485/34.30.30.