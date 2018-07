"Mijn overgrootvader bouwde dit huis in 1925" SLAGERIJ VANDECRUYS OPENT WINKEL IN HISTORISCH FAMILIEPAND WOUTER DEMUYNCK

11 juli 2018

02u31 0 Geel Slagerij Vandecruys opent morgen haar nieuwe winkel pal in het centrum van Larum, meer bepaald in het historisch pand dat in 1925 door Liesbeths overgrootvader, die meubelmaker was, werd gebouwd.

Patrick Haesendonckx en zijn vrouw Liesbeth Mertens hebben samen de leiding over vier winkels - in Mol, Kasterlee, Geel-Larum en Geel-Ten Aard. Hun pand op Larum 45 moesten ze verlaten omdat het huurcontract ten einde liep. "We hebben het pand 9 jaar gehuurd, maar nu heeft de eigenaar beslist om er een andere bestemming aan te geven en de overeenkomst niet te vernieuwen", vertelt Liesbeth Mertens. In diezelfde straat, op Larum 25, bood de ideale oplossing zich echter aan. Daar staat een leegstaand pand dat in 1925 door Liesbeths overgrootvader werd gebouwd en nog in het bezit van de familie is. "Tijdens Wereldoorlog I moest hij vluchten naar Nederland, waar hij de stiel van meubelmaker leerde. Toen hij terugkeerde naar Geel, heeft hij het huis zelf gebouwd en ook binnenin alles zelf gemaakt. In het pand opende mijn overgrootmoeder vervolgens een kruidenierswinkel."





Meerwaarde

Ook Liesbeths vader groeide nog op in het pand. Sinds haar grootvader vier jaar geleden overleed en haar grootmoeder kort daarop naar het rusthuis verhuisde, stond het pand echter leeg. "Emotioneel geeft dat wel een meerwaarde. We zijn blij dat het pand zo toch in de familie bijft, want anders hadden we het misschien wel moeten verkopen."





Het is de bedoeling om het authentieke karakter van het gebouw te behouden. Zo zal de gevel helemaal hetzelfde blijven, net zoals de verschillende koepels en deuren binnenin. Naast het pand worden tien parkeerplaatsen voor de klanten voorzien. Daarnaast zal de slagerij wel gebruik maken van de nieuwste technieken. "De frigo's en koeltoonbank zijn hypermodern en er is LED-verlichting om zo weinig mogelijk te verbruiken", vervolgt Mertens. De winkel in Larum zal bovendien extra uren open zijn. Voortaan zal de slagerij elke dag doorlopend geopend zijn van 8.30 tot 18 uur, behalve op woensdag. Ook op zondagvoormiddag kan je er terecht van 8 tot 12.30 uur.





Proevertjes

Voor Slagerij Vandecruys werd het de tweede grote renovatie in amper twee jaar tijd nadat ook de winkel in Mol volledig werd vernieuwd. In 2019 staat er ook nog een totale herinrichting van de winkel in Kasterlee gepland. Om de nieuwe winkel feestelijk in te wijden volgen er van donderdag 12 tot en met zondag 15 juli vier dagen van promoties en proevertjes en is iedereen welkom om op zaterdag 14 juli een lekker glaasje wijn van huisleverancier 'Me Gusta Vino' te komen proeven.