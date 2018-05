"Mama heeft me gebeten, geslagen en gekrabd" 16 mei 2018

De 42-jarige Karima M. uit Geel riskeert een celstraf van 10 maanden voor mishandeling van haar 8-jarige dochter. De vrouw zou het meisje gebeten, geslagen en gekrabd hebben.





Het meisje zelf biechtte op school het geweld van haar moeder op. Nadien legde haar papa klacht neer bij de politie. Ook hij zou zijn geslagen door zijn vrouw. "Tijdens haar verhoor verklaarde het meisje dat mama haar in de arm en hand had gebeten, aan de haren getrokken, tegen de poep gestampt en op de borst gekrabd", zegt de aanklager. "Als ze er iets van zou vertellen tegen haar papa, zou ze niet mee op vakantie mogen."





Nadat de feiten bekend raakte, werd de vrouw opgepakt. Ze werd nadien voorwaardelijk vrij gelaten. Eén van de voorwaarden was een verbod om alleen te zijn met haar kinderen. "Ze is psychisch labiel en kan heel agressief uit de hoek komen", zegt de advocate van het dochtertje.





Karima M. zelf ontkent dat ze haar dochter mishandeld heeft. "De relatie met haar man verliep op dat moment moeizaam. Mijn cliënte wilde scheiden. Hij heeft de dochter daarom opgestookt om deze verklaringen af te leggen. Intussen is de relatie weer normaal en hebben ze zelfs een 5de kindje gekregen."





Het vonnis volgt in juni. (JVN)