"Ik te snel? Hij kwam van links" VIERVOUDIGE BEENBREUK NA AANRIJDING MET BURGEMEESTER KRISTIEN BOLLEN

11 juni 2018

02u33 0 Geel Een revalidatie van 6 tot 8 maanden, dat heeft motorrijder An Merckx (46) uit Geel voor de boeg nadat ze aangereden werd door de burgemeester van Aarschot, Andre Peeters. "Hij zei meteen dat ik te snel reed, maar hij kwam van links", zegt het slachtoffer.

An Merckx (46) was vorige zondag samen met haar partner uit Geel vertrokken voor een rustige motorrit. Eentje om van het mooie landschap in het Hageland te genieten. Na amper 30 kilometer ging het rond 11 uur fout. "Op dat moment reed ik voorop", zegt An. "De rit ging langs landelijke wegen, snel reden we niet. Er waren ook heel wat fietsers op de baan, geen goed idee dus om snel te rijden. Met een snelheid van 30 tot 40 per uur bolden we door Wolfsdonk en Langdorp. Op een kruispunt in de Spagniestraat in Langdorp werd ik aangereden door een wagen die van links kwam. Een volle klap op mijn been. Ik werd van de motor gegooid. Mijn partner kon nog stoppen voor de wagen. De aanrijder is gestopt. Terwijl ik daar lag te schreeuwen van de pijn beschuldigde hij ons van te snel rijden..."





Volgens An was de ziekenwagen pas na een uur ter plaatse. Blijkbaar had men aan de hulpdiensten doorgegeven dat het om een 'klein fietsongeluk' ging. Bovendien mag enkel een mug-arts (zware) verdoving toedienen. Dus moest ik nog wachten op een team uit Geel. Dat bracht me naar het ziekenhuis in Diest waar bleek dat ik een gecompliceerde viervoudige beenbreuk opgelopen had. Onmiddellijk werd ik geopereerd en kreeg ik twee spillen in mijn been."





Gegevens?

An met 6 tot 8 maanden revalideren en heeft nog hevige pijn, maar vooral de houding van burgemeester Andre Peeters van Aarschot stoort haar. "Een ongeval kan iedereen overkomen. Zoiets doe je niet met opzet. Maar de burgemeester belde al enkele malen. Neen, niet om te vragen hoe het met me gaat. Wel met zelfbeklag, waar ik niet aan heb. Hij kan er niet van slapen. Hij vindt het erg. Hij heeft het zwaar. Terloops vraagt hij naar mijn toestand. Hoe komt die man eigenlijk aan mijn gegevens? Neen, ik heb hem mijn nummer niet gegeven. Ik wil met rust gelaten worden. Het Is nu eenmaal gebeurd. Over wie in fout is, moet blijken uit de vaststellingen van de politie." De Honda Shadow VT750 is goed voor de schroothoop.





Volgens burgemeester Peeters is er geen sprake van zelfbeklag. "Ik heb die vrouw inderdaad tweemaal gebeld. Gewoon uit bezorgdheid. Telkens kreeg ik haar partner aan de lijn. Hij vond het nog te vroeg om met haar te praten. Ook heb ik gezegd hoe ik aan hun nummer kwam. Bovendien heb ik geen enkele uitspraak gedaan over snelheid. Waar haalt men dit? Snel werd niet gereden, het is een kruispunt met beperkte zichtbaarheid. Ik merkte haar te laat op en kon haar niet meer ontwijken. Een 'banaal'ongeval, maar helaas met zware gevolgen voor het slachtoffer. Is het dan niet normaal dat dit een impact heeft."