"Hij stond voor iedereen klaar" INDRUKWEKKEND AFSCHEID VAN VERONGELUKTE MOTARD IVO (51) WOUTER DEMUYNCK

21 maart 2018

02u36 0 Geel De aula van begrafenisondernemer Verstappen in Geel was gisteren te klein voor het afscheid van Ivo Lauvrys (51). De vrachtwagenchauffeur kwam vorige week om het leven bij een tragisch verkeersongeval. Na de plechtigheid zorgden leden van de Free Bikers Kempen, waarvan Ivo een van de stichtende leden was, buiten voor een indrukwekkend eerbetoon met ronkende motors.

Ivo kwam vorige week woensdag om het leven bij een verkeersongeval op de E314 in Maasmechelen. Een carnavalswagen die naast de snelweg geparkeerd stond, had vuur gevat. Door de rookontwikkeling ontstond er een kettingbotsing, die Ivo niet overleefde. Dat Ivo erg geliefd was, bleek uit het enorm aantal mensen dat kwam opdagen. Tientallen aanwezigen moesten de plechtigheid staand volgen. Tijdens de plechtigheid werd meermaals verwezen naar het hulpvaardige karakter van Ivo. "Hij stond dag en nacht klaar wanneer iemand zijn hulp nodig had. Ivo was dan ook erg geliefd. Hoe kon het ook anders? Zelfs als hij in nette kleren klaarstond voor een feest, verving hij toch nog snel de lekke band van de buurvrouw. Wie in nood was, kon steeds op hem rekenen. Dan cijferde hij zichzelf weg. Zijn laatste cent had hij veil voor diegene die het beter zou kunnen gebruiken dan hemzelf", klonk het vol lof.





Ivo was nog maar een jaar getrouwd met Karin, zijn 'vrouwke uit de duizend', zoals hij haar zelf omschreef. Zij kwam steeds op de eerste plaats. "Ivo had gezworen nooit te zullen trouwen, maar hij keek terug naar zijn trouwdag als de mooiste en gelukkigste dag van zijn leven. Ze konden niet zonder elkaar. De hele dag door gingen er sms'jes over en weer. Elke dag een telefoontje om te horen of alles oké was, waar hij vertoefde en wat hij die avond wilde eten."





Voorzichtig

Ivo's zus Monique liet een tekst voorlezen. "Broer, je zei altijd dat je graag onderweg was. Maar de weg die je nu naar boven neemt, had er tussenuit moeten blijven. Ik heb het deze week al duizenden keren gezegd: waarom jij? Je was altijd zo voorzichtig op de baan en nu dit. Wie moet ik nu bellen als ik hulp nodig heb, als er iets kapot is? De avond voor je heengaan zaten we nog thuis. We hebben toen goed gegeten en gelachen. We gaan je keihard missen."





Ten slotte nam een lid van de Free Bikers Kempen het woord. "Sinds woensdag heerst er een gevoel van ongeloof en verslagenheid. Onze voorzichtige en verantwoordelijke vrachtwagenchauffeur en biker zomaar uit het leven gerukt. De Free Bikers waren voor jou een familie. Je stond altijd als eerste klaar om anderen uit de nood te helpen. Elke dag tussen 3 en 4 uur 's ochtends stuurde je als eerst een 'goeiemorgen' in ons groepsgesprek op Messenger. Nu worden we wakker en... niets." Na de plechtigheid vormden de Free Bikers een erehaag voor echtgenote Karin, die met de urne naar buiten kwam. Ter ere van Ivo lieten ze nadien een tijdlang hun motor ronken, gevolgd door een daverend applaus.