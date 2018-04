"Hij gooide Jan als baksteen op de grond" 5 JAAR CEL NA DODELIJK INCIDENT IN STADSPARK JEF VAN NOOTEN

21 april 2018

03u11 0 Geel De 26-jarige Willy R. uit Geel vliegt vijf jaar achter de tralies. Hij is schuldig bevonden aan de dood van zijn kameraad Jan Thaels (43). De Pool gebruikte zijn stomdronken slachtoffer in september vorig jaar als een speelbal. Hij gooide hem meermaals op de grond in het Stadspark in Geel.

De Pool Wojciech R. (26), Willy voor de vrienden, is schuldig bevonden aan het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen, zonder het oogmerk te doden, maar met de dood van Jan Thaels tot gevolg. Beide vrienden kwamen op zondagochtend 10 september vorig jaar samen in het Stadspark in Geel. Om samen wodka naar binnen te kappen.





Hersenbloeding

Op het moment dat ze allebei stomdronken waren - Jan Thaels had 4,68 promille alcohol in het bloed - begon Willy R. zijn vriend te gebruiken als speelbal. Hij tilde Jan telkens op om hem nadien met opzet op de grond te gooien. Thaels hield er een hersenbloeding aan over en moest ook stampen in zijn kruis incasseren. Jan Thaels belandde in een coma en overleed op 26 september.





"Op de grond gevallen door zattigheid", verklaarde Willy R. en een getuige. Gezien het alcoholpercentage in Jans bloed, geloofden de agenten dat verhaal. Zeker omdat hij een dag voordien al met een hoofdwonde naar het ziekenhuis was gebracht. Toen had hij 4,78 promille alcohol in het bloed, en was hij daadwerkelijk omgevallen door de drank. Voor de politie leek de kous af, maar twee dagen later belde de getuige naar de zus van het slachtoffer. Hij biechtte op wat er werkelijk gebeurd was. "Willy R. heeft Jan meermaals opzettelijk laten vallen. Het klonk als een baksteen die op de grond viel", verklaarde hij.





Bedreigd

Willy R. heeft altijd beweerd dat Jan per ongeluk uit zijn handen is geglipt, en nadien bij het terug opheffen nog eens is gevallen. Maar de rechter ziet geen enkele reden om te twijfelen aan de verklaring van de getuige. "Mark M. had geen enkel specifiek belang om zijn relaas te wijzigen", aldus de rechter. "Voor de komst van de politie was hij door de beklaagde bedreigd om te zwijgen. In eerste instantie heeft hij dat ook gedaan omdat de gevolgen veel minder erg leken. Pas de dag nadien hoorde hij in het ziekenhuis dat Jan in coma lag."





Mark M. nam een risico door op te biechten wat er echt gebeurd was. Want het had hem een vervolging voor schuldig verzuim kunnen opleveren. Dat hij dan toch alles opbiechtte, sterkt de rechtbank in de overtuiging dat hij de waarheid spreekt.





Het openbaar ministerie had 8 jaar cel voor Willy R. gevorderd. De rechtbank houdt het op 5 jaar. "De feiten gebeurden zonder enige aanwijsbare reden. Het slachtoffer is op een vreselijke wijze overleden. Het leed voor de nabestaanden moet aanzienlijk zijn."





De nabestaanden - Jan Thaels liet onder meer een jonge zoon achter - krijgen in totaal zo'n 27.000 euro schadevergoeding.