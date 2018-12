‘Het Kwartet’ in cultuurcentrum de Werft Wouter Demuynck

05 december 2018

18u00 2

Danni Heylen, Jef Demedts, Magda Cnudde, Bob Snijers en Michael Buyle brengen op donderdag 20 december ‘Het Kwartet’, een stuk vol humor, melancholie, poëzie en bovenal muziek. Drie gewezen operasterren en ex-collega’s brengen in een rustoord ergens in het Engelse Kent hun levensavond door. Hun rustige leventje wordt elk jaar verstoord wanneer 10 oktober eraan komt. Op die dag is het namelijk de gewoonte dat de residenten van het rusthuis Verdi herdenken met een concert. En telkens rijst dan weer de prangende vraag wat ze gaan opvoeren. Dit jaar komen ze er echter niet direct uit. Maar dan, als door de theatergoden gezonden, doet in ware diva-stijl een nieuwe bewoonster haar intrede.

Het muziektheater ‘Het Kwartet’ begint donderdag 20 december om 14 uur in cultuurcentrum De Werft. Tickets kosten 14 euro, de vriendenprijs bedraagt 10 euro.