“Hem zelf met papfles grootgebracht” Griet start zoektocht naar gestolen paard ‘Milleke’ Wouter Demuynck

15 november 2018

19u13 0 Geel Griet Dierckx uit Zammel zit met de handen in het haar. In de nacht van woensdag op donderdag is haar Friese paard Emilio - al zegt iedereen ‘Milleke’ - uit de stal van haar vader Emiel aan de Paddenhoek gestolen.

Griet Dierckx heeft een zevental paarden in de stal van haar vader Emiel aan de Paddenhoek staan. Zelf rijdt ze geen paard, maar in de rijhal van haar vader mogen ruiters met hun instructeurs komen trainen op haar paarden. Het was vader Emiel die donderdagochtend omstreeks 8.30 uur ontdekte dat het Friese paard ‘Milleke’ verdwenen was. “Toen hij me belde met het nieuws, was ik in alle staten”, vertelt Griet, die iets verderop op de Kruishei woont. “We zijn nog in de weide en de rijhal gaan zoeken naar hem, want je verwacht niet dat hij gewoon verdwenen is. Milleke is gestolen, want zowel de aparte hokjes als de poort van de stal zelf waren vergrendeld. Aan de poort zijn er ook braaksporen te vinden en aan de regenput hebben we ook nog een lang touw gevonden dat van niemand van ons is, vermoedelijk hebben ze daarmee Milleke naar buiten gehaald.”

De diefstal van Milleke heeft er bij Griet diep ingehakt. Toen Milleke acht jaar geleden geboren werd, stierf zijn moeder. “Daarom hebben we Milleke met de papfles grootgebracht, waardoor hij heel aanhankelijk bij mensen was. Omwille van zijn stamboom moest zijn naam met een ‘e’ beginnen, dus noemden we hem Emilio. Maar zijn roepnaam is Milleke, omdat we vader ook Mil noemen en hij hem mee heeft grootgebracht.” Bovendien is het Friese paard uitzonderlijk in z’n soort. “Het ras zelf is niet zozeer speciaal, maar Milleke is wel een redelijk zeldzaam exemplaar. Het is een struise kolos van zo’n 800 kilo met lange manen. Zo’n paard is al snel 6.000 euro waard. Ze hebben hem er doelbewust uitgepikt, want de rest van de hokjes waren nog gesloten. In de buurt heeft niemand iets gezien of gehoord. Ook mijn ouders niet, omdat de stal nog een stukje verder gelegen is. Daarnaast hebben we de laatste tijd ook niets verdachts opgemerkt.”

Griet Dierckx kan niet meteen bedenken waarom Milleke gestolen zou zijn. “Hij kan eigenlijk niet verkocht worden, want hij is gechipt. Men zou zien dat de persoon die Milleke verkoopt niet de eigenaar is. Ook het slachthuis is normaal gezien uitgesloten, want we hebben papieren ingevuld dat hij niet geslacht mag worden. Er spookt wel een doemscenario door mijn hoofd. In België mag Milleke niet geslacht worden, maar wat als ze hem vervoeren naar een slachthuis in Oost-Europa, waar ze het mogelijk minder nauw nemen met die papieren, om er een cent aan te verdienen? Ik vind het verschrikkelijk om daaraan te denken.”

Ina Panis, de vaste ruiter van Milleke, deed op Facebook een oproep naar getuigen. Het bericht werd inmiddels al meer dan 6.000 keer gedeeld. De diefstal vond vermoedelijk tussen woensdagavond 22 uur en donderdagochtend 8 uur plaats. Wie tips heeft, kan dat melden aan de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout op het nummer 014/56.47.00.