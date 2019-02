‘Free Bird’ wint in eerste jaar meteen bronzen medaille op Belgian Beer Awards Wouter Demuynck

07 februari 2019

18u37 4

Op de Belgian Beer Awards heeft de Free Bird van Stijn Aerts, uit Geel afkomstig maar nu woonachtig in Meerhout, een knappe bronzen medaille in de wacht gesleept in de categorie blond onder 6,5%. Stijn lanceerde zijn Session IPA (Indian Pale Ale) nog maar in mei 2018, maar het fruitige, bittere biertje valt dus al duidelijk in de smaak. Het avontuur voor Stijn begon in september 2017, toen hij zijn eigen bierfirma Craft Beers Hoppug oprichtte.