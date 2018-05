'Escape Hotel' flitst je terug naar jaren 80 30 mei 2018

02u50 0 Geel In één uur tijd uit een spookhotel proberen te ontsnappen door raadsels en puzzels op te lossen. Dat is het opzet van 'Escape Hotel', een escape room die deze vrijdag de deuren opent. Dankzij het antieke interieur wanen de bezoekers zich helemaal in de jaren 80.

Na 'The Missing Link' is 'Escape Hotel', gelegen op de Molseweg, nog maar de tweede escape room in de stad. Rob Geyskens, die de escape room samen met zijn partner Davy de Vries opent, kwam pas vorig jaar in maart in aanraking met het concept maar was meteen verkocht. ""Als thema hebben we een hotel gekozen, omdat je dat wel mysterieus kan aankleden en het in de buurt of zelfs in heel België nog niet te vinden is. We hebben bijzondere spullen aangekocht uit China, bij een bedrijf dat enkel voor escape rooms onder meer special effects aanmaakt."





De bezoekers betreden het hotel, opgericht door Rita en Tijl Jacobs, in 1994. In 1980 overleed Tijl en zijn vrouw Rita verdween een jaar later plots van de aardbodem. Sindsdien bleven de gasten weg wegens klachten over bonk- en spookgeluiden. Eind 1994 opent de conciërge nog één maal de deuren voor gasten, die in 60 minuten de verdwijning van Rita moeten ontrafelen. "We gaan de mensen zelf ontvangen als conciërge. Met de antieke meubels en het antiek behangpapier zit je meteen in die sfeer van de jaren 80."





De beschikbaarheden van 'Escape Hotel' wisselen wekelijks en zijn terug te vinden op www.escapehotel.be. De prijzen verschillen per groep, maar jarigen mogen sowieso gratis binnen. (WDH)