"Elke mens kan beter worden, weet ik zeker" De warmste verhalen van 2017 | Kjell (20) is hersteld van schedelbreuk en voetbalt weer WOUTER DEMUYNCK

02u26 0 Vanderveken Kjell Van Endert met helm op training, naast het doel kijkt mama Marth Van Hauwe toe. Geel Na vijf weken in een coma, bijna drie maanden in het ziekenhuis en een revalidatie van zes maanden kan Kjell Van Endert (20) weer vooruit kijken. De G-voetballer van KSAV Sint-Dimpna liep in oktober 2016 een zware schedelbreuk op na een val met de fiets. Toen hij ontwaakte uit zijn coma, kon hij amper praten of bewegen. "Veel beter krijgen we hem niet", zeiden de dokters. "Bullshit", dacht Kjell. "Elke mens kan beter worden."

Op 29 oktober 2016 sloeg het noodlot toe. Die avond wilde Kjell met de fiets naar een feestje van een schoolvriendin rijden, maar hij is daar nooit aangekomen. Op de ring in Geel, ter hoogte van het voetbalterrein op de Leunen, reed Kjell van de brug naar beneden en hij botste op een voetganger. Kjell kwam zwaar ten val met zijn fiets en liep een zware schedelbreuk op. Zijn toestand bleef lange tijd zeer kritiek, enige tijd vreesden de dokters zelfs voor zijn leven.





Na vijf weken is Kjell ontwaakt uit zijn coma. Anderhalve maand later mocht hij het ziekenhuis verlaten en kon hij aan het echte werk beginnen: zijn herstel in het revalidatiecentrum in Pulderbos. "Daar was het echt top", vindt Kjell. "Ik heb er heel goed kunnen revalideren. Ik zat er in leefgroep D voor jongeren met autisme of een hersenletsel. We speelden samen spelletjes, keken films of maakten uitstappen zoals naar de kinderboerderij van boer Luc. Daar waren eens enkele geiten ontsnapt en die ben ik toen gaan vangen", glundert Kjell. "Ik kwam in Pulderbos zeker niets tekort. Er waren altijd wel activiteiten. Een keer moest ik nog terug naar het ziekenhuis. Ik hoorde bijna niets meer met mijn linkeroor. Guy, een van de begeleiders, is toen met mij naar het ziekenhuis gereden. Blijkbaar zat er nog bloed van een wondje op mijn trommelvlies. Toen ze die prop eruit haalden, deed dat wel veel pijn."





Voor de rest ging het Kjell voor de wind, zijn revalidatie verliep voorspoedig. Op 1 juli mocht hij het revalidatiecentrum verlaten.





RV

Vaak op bezoek

Moeder Marth Van Hauwe is nog steeds ontroerd door de vele steun waarop Kjell in die periode kon rekenen. "Vooral Vincent Verwaest, zijn klastitularis, Joke Spaepen, zijn begeleidster, schooldirecteur Joeri Meynen en zijn vrienden Marnik en Jeffrey verdienen een pluim. Zij zijn hem vaak komen bezoeken. Ze bleven dat volhouden, ook al is dat niet evident om telkens die verplaatsing naar Zandhoven te maken. Het was voor mij een helse periode, maar we hebben elkaar zo recht gehouden."





Voor zijn ongeval speelde Kjell G-voetbal op een hoog niveau. In 2015 maakte hij deel uit van de Belgische delegatie op de Paralympische Spelen in Los Angeles. Lange tijd leek het erop dat Kjell nooit nog zijn favoriete sport zou kunnen beoefenen, maar dat was buiten de wilskracht van Kjell gerekend. Moeder Marth toont ons een filmpje van Kjell op 7 december 2016, toen hij net ontwaakt was uit zijn coma. We zien hoe Kjell nauwelijks kan praten of bewegen. "De dokters zeiden toen: 'Beter dan dit krijgen we hem niet'", vertelt Marth. "Bullshit, dacht ik", pikt Kjell in. "Elke mens kan beter worden. Ik geloofde dat ik dat zou kunnen, ik was daar echt van overtuigd."





Doorligwonde

In mei van dit jaar, een goed half jaar na zijn ongeval, werkte Kjell zijn eerste training af. Hij revalideerde toen nog in Pulderbos, maar mocht uitzoeken of voetballen al lukte. Lopen en bukken gingen minder goed, als gevolg van zijn coma had Kjell te kampen met een ernstige doorligwonde, maar het was al een klein mirakel dat hij weer op het voetbalterrein kon staan. "Kjells wilskracht bleek uiteindelijk sterker te zijn", vertelt Marth trots.





Koppen

Op 2 september speelde Kjell zijn eerste wedstrijd bij KSAV Sint-Dimpna. "Het lukt wel. Ik waarschuw anderen wel dat ze niet te dichtbij mogen komen als ik val, omdat hun voet dan misschien onder mijn doorligwonde kan terechtkomen. Daarnaast moet ik door mijn schedelbreuk bij elke training en wedstrijd een helm opzetten, zoals de Tsjechische doelman Petr Cech. Met die helm is koppen geen probleem. Voor de rest is alles weer zoals vroeger. Ik speel nog altijd als rechtsback, maar ik ben een all-rounder, ik kan verscheidene posities aan."





Momenteel zit Kjell in zijn laatste jaar in VIBO Het Kasteelpark in Oud-Turnhout. Sinds 1 september gaat hij weer naar school. "Ik ben toen door iedereen vriendelijk verwelkomd", benadrukt Kjell. "In het begin was de aanpassing aan de school wel wat moeilijk, maar het ging daarna beter en beter."





Topschool

Ook nu nog toont de school veel bezorgdheid om Kjell. "Als het eens wat minder met hem gaat, laten ze dat direct weten. Op dat vlak is dat echt een topschool", vindt Marth. "Die school zou veel meer subsidies moeten krijgen. Als je zo'n school hebt, dan mag je je beide handen kussen."





Kjell kan na zijn revalidatie eindelijk vooruit kijken. Op 30 juni zal hij afstuderen. Daarna kan hij eindelijk een andere droom beginnen te verwezenlijken. "Ik zou graag automechanica gaan studeren. In Het Kasteelpark was zo'n richting geen optie. Waar ik juist terecht kan, moeten we nog bekijken. In automechanica ben ik al een tijdje geïnteresseerd, ik wil er alles over weten. Mijn droom is om zelf een garage te openen. Dat zou een garage zijn waar iedereen met alle automerken terecht kan, want ik vind dat er nogal veel gespecialiseerde garages zijn."