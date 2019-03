“Die vrouw windt iedereen rond haar vinger”: truckster riskeert 4 jaar cel voor 42 feiten van bedreiging, oplichting en valsheid in geschrifte Kristof Baelus

05 maart 2019

22u00 0 Geel De 39-jarige Ilse L. moest zich voor de rechtbank van Turnhout verantwoorden voor 42 (!) tenlasteleggingen, waaronder bedreiging, oplichting en valsheid in geschrifte. De vrachtwagenchauffeur zette onder meer de wagen van haar ex te koop en streek zijn pensioengeld op. Daarnaast maakte ze ook andere slachtoffers geld afhandig.

De 39-jarige vrachtwagenchauffeur Ilse L. is niet aan haar proefstuk toe. De vrouw heeft een goed gevuld strafblad en staat nu terecht voor 42 tenlasteleggingen. Ze benadeelde in totaal 22 personen en bedrijven. Met het geld liet ze borstvergrotingen uitvoeren, porseleinen tanden plaatsen, piercings aanbrengen of tatoeages zetten. Velen kennen haar als de vrouw achter het afgelaste Limburg Schlagert in 2015, waarbij de vrouw ongeveer 1.500 tickets van 50 euro verkocht. L. vond dat ze het geld beter voor andere doeleinden kon gebruiken, waardoor artiesten afhaakten en het festival afgelast werd.

Wagen verkocht

Ondertussen heeft de vrouw nog enkele truckers uit Overpelt, Geel, Opglabbeek en Lummen kunnen pluimen. Telkens ging het om mannen met wie de vrouw een relatie had. “Ze heeft meermaals mijn Honda Civic proberen te verkopen, waarvan ze voorschotten en zelfs soms het volledige bedrag (6.750 euro, red.) heeft ontvangen”, zegt Gerits R., een trucker uit Overpelt en de ex-man van Ilse. “Daarna plunderde ze mijn pensioenspaarrekening en mijn levensverzekering. Ze liet de opgevraagde bedragen op een rekening storten waarvan we volgens haar beide een volmacht op hadden, maar dat klopt niet.”

Concerttickets

De vrouw had een voorliefde voor Frans Bauer, maar dat hield haar niet tegen om andere schlagerfans op te lichten. Zo verkocht ze halfweg mei vorig jaar een ticket voor een optreden voor de prijs van 378 euro. Het bedrag werd op haar rekening overgeschreven, maar de fan kreeg nooit haar ticket toegezonden. “Mijn cliënte heeft inderdaad het geld ontvangen, maar het concert werd afgelast en de gekochte tickets terugbetaald”, zegt de raadsman van L. “Ze zou de gedupeerde het bedrag terugbetalen als zij het geld had ontvangen.” Ook voor I Love The 90's kocht de vrouw tickets aan. Gezien de korte tijd tussen de aankoop en het evenement moest ze een betalingsbewijs kunnen voorleggen. L. vervalste dit bewijs, pas na het evenement zag de ticketfirma dat het bedrag van de tickets van L. nog steeds niet was overgeschreven.

Verder werd Liesbeth Van Hees slachtoffer. Zij had een relatie met Gerits R. vóór Ilse L. “De vrouw kocht verschillende dingen op mijn naam, zo kocht ze bloemen die ze bij haar liet afleveren”, zegt een van de slachtoffers. “Ik kreeg nadien een mail van de bloemenwinkel met een factuur voor bloemen die ik nooit bestelde. Ik snap niet dat ze telkens iets kan kopen zonder meteen te betalen. Die vrouw kan iedereen rond haar vinger winden.”

“Chemokuur”

Ilse L. kreeg op 13 oktober strafonderbreking in afwachting van haar enkelband, op 1 februari 2018 werd ze onder elektronisch toezicht geplaatst onder strenge voorwaarden. Maar nog steeds kon de vrouw het niet laten om te manipuleren. Ze liet het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht via mail weten dat ze in het ziekenhuis was opgenomen voor een chemokuur. Hier bleek niets van waar te zijn: de vrouw ging in de plaats een week op vakantie. Op 11 juni 2018 moest L. om deze reden terug naar de gevangenis in Antwerpen. Sinds 27 september is ze in voorlopige vrijheid gesteld. De openbare aanklager vordert gezien het rijkelijk gevuld palmares van de vrouw een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. Het vonnis volgt op 19 maart.