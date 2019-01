‘De Zotte 50 van Gheel’ op iets meer dan 16 uur uitverkocht Wouter Demuynck

17 januari 2019

20u12 0 Geel De wandeltocht van 50 kilometer van ‘De Zotte 50 van Gheel’, op zaterdag 25 mei, is al helemaal uitverkocht. De verkoop startte dinsdag 15 januari middernacht en zo'n 16 uur later werd het laatste - het 1.500ste - ticket geboekt.

Het wandelevenement ‘De Zotte 50 van Gheel’ - met start en aankomst aan het voetbalstadion van De Leunen - bestaat dit jaar 10 jaar en viert dus zijn tinnen jubileum. De verkoop liep deze keer als een trein. Dinsdagochtend 15 januari waren er reeds 750 inschrijvingen geregistreerd en betaald, en iets na 16 uur hadden 1.500 deelnemers zich ingeschreven voor de afstand van 50 kilometer. Daarmee was de wandeltocht van 50 km al helemaal volzet.

“Da’s straf, hé. Vorig jaar ging het ook snel. Toen waren alle plaatsen voor de 50 km op vier weken weg. Maar wat we nu gezien hebben hadden we absoluut niet verwacht”, zegt organisator Koen Dierckx. “Dat is langs de ene kant mooi, maar we weten ook dat we nog heel wat wandelaars zullen teleurstellen die te laat zijn. Dat zullen er honderden zijn. Deze teleurgestelde wandelaars zien we graag op de vier kortere afstanden tussen 5 en 20 kilometer. Daarvoor moet je je niet inschrijven. Bovendien zijn het zeer mooie routes door o.a. twee natuurgebieden. Zo kunnen ze mee van de sfeer genieten.”

‘De Zotte 50 van Gheel’ is een organisatie van KWB Larum. Het parcours kronkelt langs trage wegen, bossen en natuurgebieden. Ook het centrum van Geel en de centra van de dorpen worden mee in het parcours opgenomen om de zichtbaarheid van ‘De Zotte 50' te verhogen. Aan tussenstops is er eten en drinken voorzien, zoals broodjes, soep, pasta, dranken, streekbieren... Op 25 mei zullen 80 vrijwilligers paraat staan om alles in goede banen te leiden.