'Dag van de Jonge Ondernemer' op Thomas More 21 maart 2018

De tweedejaarsstudenten business & ondernemen van Thomas More Geel organiseren op donderdag 22 maart voor de eerste keer de 'Dag van de Jonge Ondernemer'. Vier gastsprekers bespreken de voordelen maar ook de problemen van het jong ondernemerschap. Wil je zelf iets opstarten en ben je benieuwd naar de mogelijkheden en struikelblokken? Of ben je gewoon geïnteresseerd in ondernemerschap en het bedrijfsleven? Kom dan zeker eens luisteren op Thomas More Geel (Kleinhoefstraat 4, lokaal D201).





De deuren openen om 14.30 uur, de eerste gastspreker begint om 15 uur. Gastsprekers zijn Vlaams parlementslid Güler Turan, crowdfunding coach Nathalie De Schepper, Jeroen Poels (CEO van Deltaworx) en Simon Lehaen (voorzitter SINC Antwerpen). Gratis inschrijven kan via http://forms.thomasmore.be/ view.phpid=1959912. (WDH)