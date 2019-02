‘Dag van de Academies’ zet deeltijds kunstonderwijs in de kijker Wouter Demuynck

18 februari 2019

Op zaterdag 23 februari wordt het deeltijds kunstonderwijs naar jaarlijkse traditie in de kijker gezet op de ‘Dag van de Academies’. De Stedelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst zet de deuren open van 10 tot 17 uur. Het thema ‘blindelings’ staat dit jaar centraal tijdens de open ateliers met demo’s, workshops en in de tentoonstelling. Nadien kan je in de ‘blind bar’ (in de Schuur) genieten van een winters soepje of koffie met huisgemaakt gebak.

De Academie voor Muziek, Woordkunst-Drama en Dans nodigt je daarnaast uit op een heuse ontdekkingstocht tussen 14 en 17 uur. Maak ‘tijd voor kunst’ en kies uit een waaier van toonmomenten in de concertzaal, toneelzaal, Van Disselhuis, slagwerkklas en balletstudio. Wandel mee met de optocht naar de Sint-Amandskerk, laat je raken door heldere kinderstemmen en swing mee met de Academie-band.