"200 vrachtwagens in enkele uren tijd door onze straat" 08 juni 2018

02u57 0 Geel Het aan- en afrijden van zo'n 200 vrachtwagens woensdagavond in de Klein-Veldekensstraat heeft kwaad bloed gezet bij de buurtbewoners. Ze vinden het sowieso niet kunnen dat het werfverkeer, voor werken aan de zorgtoren, momenteel via hun straat verloopt. Maar woensdag escaleerde het met een protestactie.

Al vanaf het begin was het de bedoeling dat er een vergunde werfweg zou komen voor het zware vrachtverkeer. Toen die op zich liet wachten, stond het stadsbestuur tijdelijk toe dat het werfverkeer langs Klein-Veldekensstraat en Technische Schoolstraat reed. Daar hoorden wel enkele voorwaarden bij, zoals een verbod bij aanvang en einde van schooltijd. Woensdagavond escaleerde de situatie echter. "Er was een groot schip met steenpuin vanuit het Albertkanaal aangemeerd", vertelt buurtbewoner Herman Lambrechts. "Blijkbaar moest het vervoer op één dag gebeuren, waardoor er vanaf 13 tot 20.30 uur zo'n 200 vrachtwagens van 40 ton hier passeerden. Rond 19.30 uur besloten we om actie te ondernemen en de straat een tijdje te blokkeren met onze auto's. Dat heeft maar tien minuten geduurd, want het was vooral symbolisch, omdat we nog steeds boos zijn dat ze al vier weken langs onze straat komen." Begin deze week raakte bekend dat er een schriftelijke overeenkomst voor de werfweg is.





De weg zou eerstdaags aangelegd worden. (WDH)