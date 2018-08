"110 dagen om band met mijn mustang te vormen" De enige Belgische in Amerikaanse cowboywedstrijd met legendarisch paardenras WOUTER DEMUYNCK

11 augustus 2018

02u23 0 Geel Vicky Corstiaensen (27) uit Geel neemt in november als enige Belgische deel aan de eerste editie van de Extreme Mustang Race in Texas. En wat daar nu extreem aan is, vraagt u? In 110 dagen tijd moet ze een wilde mustang - jawel, een paard - temmen, om er vervolgens een opdrachtenparcours mee af te werken. Extreem genoeg, lijkt ons.

De Extreme Mustang Race is geboren uit een samenwerking tussen de Amerikaanse organisaties EXCA (Extreme Cowboy Association) en BLM Mustang (Bureau of Land Management). Naast het temmen van een mustang moeten de deelnemers dus ook een opdrachtenparcours afleggen in een discipline die Extreme Cowboy Race gedoopt werd.





Wat houdt die wedstrijd nu precies in?

"Je moet samen met je paard een parcours bestaande uit dertien handelingen tot een goed einde brengen. Het gaat om handelingen die een cowboy vroeger ook moest kunnen op de ranch. Denk dan aan je paard over een brug leiden, water oversteken, een koe vangen met een lasso,... Je krijgt scores op snelheid en behendigheid. Vooral dat laatste is belangrijk - je moet controle hebben over je paard. En dat is dus een mustang, een ras dat BLM Mustang wil promoten omdat er in de VS een overvloed aan is en de overheid niet goed weet wat ermee te doen. Daarom werd de Extreme Mustang Race ook in het leven geroepen. De 25 deelnemers moeten immers eerst een wilde mustang adopteren en krijgen dan 110 dagen de tijd om het vertrouwen van het paard te winnen. Na de wedstrijd mag je je eigen mustang ook mee naar huis nemen."





Paardrijden doe je al sinds je kindertijd, maar hoe rol je dan in die specifieke stijl van de Extreme Cowboy Race?

"In 2013 was ik in een manege in Vlimmeren, waar net een wedstrijd van BEXCA (Extreme Cowboy Association of Belgium, red.) plaatsvond. Ik was nog heel jong, maar ik besloot om het samen met mijn paard te proberen. We zijn toen meteen op een derde plaats geëindigd. Ik merkte ook dat mijn paard het fijn vond, en dat was voor mij de belangrijkste reden om ermee door te gaan. De Extreme Cowboy Race mag overigens wel in Texas ontstaan zijn, maar is stevig aan het groeien. In België wordt inmiddels al zes jaar een landelijk kampioenschap georganiseerd. Twee van de grootste Europese organisaties vind je in ons land en Frankrijk. We proberen nu om de discipline ook in de rest van Europa bekendheid te geven."





Hoe succesvol ben je tot dusver?

"In 2014 nam ik voor het eerst deel aan het Belgisch kampioenschap, wat me de derde plaats opleverde. Van 2015 tot 2017 ben ik telkens op de tweede plaats geëindigd. Het Belgisch kampioenschap 2018 vind dit weekend plaats. Het zou leuk zijn om eindelijk eens te winnen. Vorig jaar nam ik ook voor het eerst deel aan het wereldkampioenschap en daar ben ik vijftiende geworden."





Je hebt op 1 juli je eigen mustang 'Troublemaker' geadopteerd. Hoe verloopt de samenwerking?

"Met een mustang werken is nieuw voor mij. Het is ook heel anders, heel puur. Mustangs hebben immers geen ervaring met mensen, tot ze gevangen worden. Dat betekent anderzijds ook dat ze evenmin slechte ervaringen hebben, waar gedomesticeerde paarden vaak al wat meegemaakt hebben. Je begint van nul en alles wat je bereikt, is jouw verwezenlijking. Met Troublemaker heb ik een moeilijke start gekend. Maar langzaam zie je dat het vertrouwen groeit en dat er een band ontstaat. Het gaat de positieve richting uit, maar het wordt een uitdaging om hem aan andere mensen toe te vertrouwen. Voorlopig ben ik de enige die bij hem kan gaan. Hij kan ook al een zadel verdragen, maar erop rijden lukt nog niet."





Sta je er voor de wedstrijd alleen voor?

"Nee, ik ben gedurende zes maanden in de leer bij Lee Hart, op zijn ranch in Kansas. Hij werd al enkele keren wereldkampioen Extreme Cowboy Race. Ik kwam bij hem terecht toen ik vorig jaar voor het wereldkampioenschap een paard nodig had. Zijn visie en manier van trainen spraken me enorm aan."





Wat houdt winst in de Extreme Mustang Race eigenlijk in?

"De top drie verdeelt een prijzenpot van 10.000 dollar. Je kan ook een riem winnen, en dan zijn er nog enkele sponsorships te verdienen. Maar het resultaat maakt me niet zoveel uit. Troublemaker komt achteraf sowieso mee naar België, en dan is het doel om het ras hier te promoten. Ik wil mensen in de toekomst overtuigen om ook een mustang uit de VS te adopteren. De overpopulatie is daar namelijk een groot probleem - sommige paarden worden zelfs geslacht. Een ander, persoonlijk doel is om zoveel mogelijk te groeien. Ik train sinds een tweetal jaar ook zelf ruiters op mijn Akisni Ranch in Geel. De kennis die ik in de VS vergaar, wil ik overbrengen naar ons land."





Tot slot: nemen er veel cowgirls deel, of wordt de sport door mannen gedomineerd?

"De wedstrijden worden gemengd afgewerkt, zonder onderscheid op basis van geslacht of leeftijd. Het valt dus wel op dat er wat meer mannen dan vrouwen deelnemen. Maar ik ben op meerdere vlakken een buitenbeentje. Ik ben de enige Belg - en mogelijk zelfs de enige Europeaan - die deelneemt aan de Extreme Mustang Race."