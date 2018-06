Zomerkermis volgende week van start 08 juni 2018

Op de Gaverse Markt wordt op vrijdag 15 juni de zomerkermis om 17 uur geopend met optredens van de dansschool Starz on Stage. Tegelijk start de avondmarkt in samenwerking met de nationale vrije marktkramersvereniging en de Gaverse verenigingen. Om 19.30 uur vindt een snoepworp plaats aan het podium op de Markt, waarbij ook gratis bonnetjes worden uitgedeeld voor alle kermisattracties. In samenwerking met het Milieufront Omer Wattez wordt dezelfde avond ook nog een landschapswandeling georganiseerd. Die start om 20.15 uur op de parking van de Sportdreef. Doorlopend vindt op de Markt en in zaal Racing een fototentoonstelling plaats van de fotoclub Gafodi. (TVR)