Zes op tien bestuurders te snel in Baaigemstraat 08 augustus 2018

In juli passeerden ruim 12.860 voertuigen voorbij het oog van de flitscamera van de politiezone Schelde-Leie. Opvallend is dat maar liefst 2.258 bestuurders te snel reden. "Dit geeft een uitzonderlijk hoog maandgemiddelde van 17,60 procent overtreders", merkt communicatieverantwoordelijke Katie Lefever van de politiezone op. "Gewoonlijk schommelen de maandresultaten rond de 10 procent." Bij 18 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. In Gavere kregen vooral de Leenstraat en de Baaigemstraat de meeste snelheidsrijders te slikken. Zo reed in de Leenstraat maar liefst 48 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel. In de Baaigemstraat, waar eveneens maar 50 kilometer per uur is toegestaan, liep dat percentage op tot 60 procent. (TVR)