Zelfontbranding afval in container 30 juli 2018

02u36 0

De Gaverse brandweer is zaterdagnamiddag uitgerukt voor een brand in de industriezone in Asper. De brandweer had een oproep binnen gekregen waarbij sprake was van rook dat uit een bedrijfshal kwam, maar bij aankomst bleek het om een afvalcontainer te gaan. Vermoedelijk is het afval in de container vanzelf in brand geschoten als gevolg van de hitte. De brandweer moest de voorbije dagen al vaker uitrukken voor zelfontbranding van afvalcontainers en mesthopen. (TVR)