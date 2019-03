Yasin (22) uit Dikkelvenne vanavond in The Voice op vtm Ronny De Coster

08 maart 2019

13u54 0 Gavere In die vijfde Blind Audition van het The Voice van Vlaanderen, de talentenjacht bij VTM waag vanavond een dame uit Dikkelvenne haar kans.

Yasin Fye (22) die Gambiaanse roots heeft, groeide op in een groot, warm gezin met een mix aan culturen. Met haar deelname aan The Voice wil ze vooral zichzelf bewijzen na een vorig optreden dat de mist in ging. Met All I Could Do Was Cry van Etta James hoopt ze er dit keer wel ‘boenk’ op te zitten.

The Voice van Vlaanderen, vanavond om 20.40 uur op vtm.