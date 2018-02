Workshop Streetfood 06 februari 2018

KVLV Asper organiseert op donderdag 15 februari een workshop Streetfood Koken in het parochiaal centrum in de Hulstraat. De snelle hap van de foodtruck beperkt zich niet langer tot een vettige worst en dito saus of een te bruin gebakken hamburger. Tegenwoordig wordt streetfood bereid met lekkere, verse ingrediënten en geserveerd vanuit de meest originele foodtruck.Tijdens de workshop maak en geniet men van originele snacks uit het vuistje. De namiddagsessie van 13.30 tot 16.30 uur is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De avondsessie van 19.30 tot 22.30 uur is voor de volwassenen. Leden betalen 5 euro, niet-leden 10 euro. Inschrijven kan via micheline.vdcautere@gmail.com.





(TVR)