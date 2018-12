Word jij de “Dichter van Gavere”? Ronny De Coster

06 december 2018

17u10 3 Gavere De jaarlijkse poëziewedstrijd “Dichter van Gavere” is aan zijn achtste editie toe. De wedstrijd is een organisatie van de culturele raad van de gemeente. Het markantste gedicht krijgt een plaats in het straatbeeld.

Vrijheid is dit jaar het thema van de gedichtenwedstrijd. Er zijn drie leeftijdscategorieën.

De eerste is voor kinderen van 9 tot 11 jaar die in Gavere wonen of er op school zitten. Alle jongeren van 12 tot 15 jaar passen, onafhankelijk van waar ze wonen, in de tweede reeks. De woonplaats is ook niet van belang voor de categorie van (jong)volwassenen. Dat zijn deelnemers van 16 jaar of ouder.

Vòòr 14 december binnen!

Wie ambitie heeft om “Dichter van Gavere” te worden, moet een gedicht indienen vòòr 14 december. Een selectie van de inzendingen staat in het voorjaar 2019 tentoon in De Poort te Gavere.

Er wordt een (hoofd)prijs toegekend per leeftijdscategorie. De bijdrage van de “Dichter van Gavere 2019” en/of “Jeugddichter van Gavere 2019” wordt gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad en website.

Bovendien wordt de markantste regel uit het winnende gedicht “vereeuwigd” op een openbare plaats in de gemeente. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdagavond 23 januari 2019. De laureaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Het volledige wedstrijdreglement staat op de gemeentelijke website www.gavere.be