Winterwandeling in Scheldemeersen

Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen bestaat 25 jaar en viert dat op zaterdag 3 februari met 'Vuur-Werk' in de Gaverse Scheldemeersen: een winterwandeling met gratis proevertjes langs knotbomen, weiden en akkers. De wandeling start om 13.30 uur onderaan de brug over Schelde in de Grenadierslaan in Semmerzake. Daar is ook een ambachtelijke smid aan het werk die graag zijn plaats even aan de deelnemers van de wandeling afstaat. Men kan er na de wandeling ook nog genieten van een hapje en een drankje in het warm gezelschap van een vuurspuwer. Laarzen of waterdichte schoenen en een zaklamp zijn aanbevolen. De wandeling is niet toegankelijk voor buggy's en rolstoelen. Parkeren kan op de brug over de Schelde. (TVR)