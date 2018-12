Wie zijn de sportfiguren van 2018? Ronny De Coster

29 december 2018

16u18 0 Gavere Wie leverde in 2018 een bijzondere sportprestatie of zette zich mateloos in voor het Gaverse sportleven? Gavere gaat op zoek naar de grootste sportfiguren van het aflopende jaar en roept op om kandidaturen in te dienen.

Gavere verkiest de beste sportvrouw, sportman en sportploeg van 2018 tijdens het sportgala op zondag 17 februari in zaal Racing.

De beste atleet tot en met 16 jaar verdient de prijs van sportbelofte.

Wie zich al jaren op één of andere manier met heel veel energie inzet voor een Gaverse club, maakt kans op de trofee voor sportverdienste. Dat kan een sporter zijn maar ook een bestuurslid, organisator, medewerker, terreinverzorger of trainer.

Wie kan je nomineren?

Gaverse sporters of clubs, sporters uit andere gemeenten die bij een Gaverse club spelen en personen die zich al jarenlang inzetten voor een sportclub of het sportleven in Gavere komen in aanmerking om genomineerd te worden.

Je kan anderen nomineren, maar ook jezelf en dat ten laatste op 23 januari 2019 via de gemeentelijke website www.gavere.be.

Meer info: tel. 09/389.29.80 of sport@gavere.be.

