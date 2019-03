Wie heeft Katleen Pyck (23) gezien? Ronny De Coster

11 maart 2019

17u40 10 Gavere Op vraag van het parket Oost-Vlaanderen verspreiden Child Focus en de federale politie een opsporingsbericht voor de 23-jarige Katleen Pyck. De vrouw verliet op zondag 10 maart de instelling “De Borgwal” in Gavere.

Katleen Pyck werd zondagnamiddag nog opgemerkt op de Meulesteedsesteenweg in Gent. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

De vrouw is 1,60 meter groot en heeft een zware lichaamsbouw. Ze heeft halflang donkerbruin haar dat langs de linkerkant korter is. Ze heeft groene ogen en draagt een bril.

Op het ogenblik van haar verdwijning droeg de vrouw donkerkleurige kledij. Ze heeft een mentale beperking en medische zorgen nodig.

Wie informatie kan verstrekken over de verdwijning, kan de politie bellen op het gratis nummer 0800/30.300 of de gegevens online doorgeven via www.politie.be/5998/nl/opsporingen.