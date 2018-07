Weldra eerste fandag Laura Verdonschot en Eli Iserbyt 27 juli 2018

Bij het begin van vorige cyclocross-seizoen werd in café Paradijs aan de Stationstraat 87 een officiële supportersclub van het Marlux -duo Eli Iserbyt én Laura Verdonschot opgestart. Zondag 5 augustus pakt het bestuur uit met een eerste fandag, gekoppeld aan een eetfestijn met steak of vispannetje aan 18 euro. Er is ook een tentoonstelling met foto's en persartikels over cyclocross van 1951 tot nu. Na het eetfestijn volgt een muzikale Summerparty vanaf 15 uur waarop ook niet-eters welkom zijn. Kaarten voor eetfestijn in 't Paradijs of telefonisch reserveren via 0474/90.97.74.





(MAN)