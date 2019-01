Wat te doen met de kerk van Dikkelvenne? Verenigingen en inwoners krijgen inspraak op info-namiddag met muziek en dans Ronny De Coster

09 januari 2019

17u14

Bron: Eigen berichtgeving 1 Gavere Omdat er in de Sint-Petruskerk van Dikkelvenne geen erediensten meer plaatsvinden, zoeken de kerkfabriek, het gemeentebestuur en de plaatselijke verenigingen naar een nieuwe bestemming voor de kerk. Wie ideeën heeft voor een herbestemming, wordt verwacht op een namiddag met dans, muziek, drankenbar en ander leuks dat je doorgaans niet in een kerk verwacht.

Zoals van wel meer kerken in Vlaanderen is de toekomst van de Sint-Petruskerk in Dikkelvenne nog niet bepaald. Aanvankelijk was beslist om de kerk tot 2020 te gebruiken voor de eredienst en in dat jaar zou er een algemene evaluatie plaatsvinden. Maar de realiteit haalde de planning in: de laatste eredienst in Dikkelvenne vond plaats op 1 juli 2018.

Inspraak

De zoektocht naar een nieuwe bestemming wordt begeleid door Kerk in het Midden, een initiatief onder de koepel van de provincie Oost-Vlaanderen en met een bedoeling om een participatietraject uit te stippelen. Daarbij krijgen inwoners en verenigingen van Dikkelvenne inspraak.

De kerk van Dikkelvenne is overigens een pilootproject bij Kerk in het Midden. De gemeente Gavere stelde in 2017 onder begeleiding van de Intercommunale Veneco een zogenaamd kerkenbeleidsplan op. De voorbereiding hiervan gebeurde door een stuurgroep bestaande uit gemeentefunctionarissen en leden van de kerkbesturen.

Informatienamiddag

Over de toekomst van de kerk van Dikkelvenne vindt op zaterdag 2 februari een informatienamiddag plaats met muziek, woord, dans en kinderanimatie. Om 14.30 uur geeft de dansgroep Starz on Stage een demonstratie. Singer-songwriter Hanne Verleysen treedt op om 16.30 uur en aansluitend speelt een saxofoonkwartet van de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Gavere.

Tussendoor zijn er pittige verhalen voor jong en oud. Verder zijn een legobouwstand, kindergrime, koffiebar, pannenkoeken, soep en drankenbar voorzien.