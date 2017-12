Vuurwerk op 1 januari 02u56 39

Het gemeentebestuur van Gavere organiseert op maandag 1 januari vanaf 20 uur de traditionele nieuwjaarshappening op de Markt.Om 21 uur wordt ook een vuurwerk afgestoken in de omgeving van het gemeentehuis. Doorlopend is er mogelijkheid om iets te eten of te drinken of de betere danspasjes boven te halen. (TVR)