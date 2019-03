Vrouw gewond bij ongeval aan Saksenboom Ronny De Coster

15 maart 2019

14u26 0 Gavere Bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Saksenboomstraat en de Gaverstraat in Dikkelvenne is een 35-jarige vrouw uit Oudenaarde lichtgewond geraakt.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend, toen de chauffeur van een BMW vanuit in de Gaverstraat vanuit de richting Zwalm links wou afslaan naar de Saksenboomstraat. De 22-jarige man uit Zwalm zag kennelijk niet of te laat dat een tegenligger kwam aangereden. De 35-jarige vrouw achter het stuur van die Fiat 500 kon een aanrijding niet meer vermijden. Haar auto kwam na de botsing in de sloot naast de weg terug.

De vrouw raakte daarbij lichtgewond. Ze is naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth in Zottegem gebracht.