Vrijwilligers steken handje toe bij paddenoverzet aan Ganzendam en kunnen nog wat hulp gebruiken Ronny De Coster

08 maart 2019

18u37 0 Gavere Langs de Ganzendam in Vurste zijn vrijwilligers sinds enkele dagen in de weer om te helpen bij de paddentrek.

Vrijwilliger Johan vond vrijdagochtend alvast bijzonder veel padden, kikkers en zelfs enkele alpenwatersalamanders. De straat is door de gemeentediensten afgezet voor de jaarlijkse paddenoverzet.

Twee maal per dag gaan vrijwilligers op stap om de dieren te verzamelen en naar een poel in de buurt te brengen, zodat er minder sterven op de weg. Maar nog meer helpende handen zijn welkom. Meer info bij de Milieudienst van de gemeente via milieu@gavere.be of 09/389.29.60.