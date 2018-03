Vrijwilligers leggen dorpstuin aan 02 maart 2018

Enkele vrijwilligers uit Vurste starten met een dorpstuin voor en door buren. De dorpstuin komt tussen de kerk en de kleuterschool, net achter de kasteelmuur. "In de dorpstuin kan men samen met de mensen uit de wijk werken en genieten", licht Gert Matthys het opzet toe. "Inwoners kunnen de tuin helpen ontwerpen, aanleggen of onderhouden, maar ook helpen met plukken en kinderen leren tuinieren. Of men kan er gewoon wandelen en samenkomen met vrienden. "Wie zin heeft om mee te doen, kan contact opnemen met Gert op het nummer 0478/757.756 of via gert.matthys@telenet.be. (TVR)