Vredesfeesten eert gesneuvelden uit regio HERDENKING VAN OORLOGSSLACHTOFFERS OP SCHELDEBRUG THOMAS VANDEWALLE

26 juni 2018

02u55 0 Gavere Precies honderd jaar na het einde van Eerste Wereldoorlog pakken Gavere en Nazareth uit met de Vredesfeesten. Aan de Scheldebrug, op de grens tussen beide gemeenten, sneuvelden dan ook de laatste Belgische soldaten. "We willen alle oorlogsslachtoffers uit de regio herdenken", luidt het.

Tussen 8 en 11 november 1918 vormde de Scheldevallei op de grens tussen Gavere en Nazareth het decor voor een van de laatste veldslagen in het eindoffensief van de Eerste Wereldoorlog. Aan de Scheldebrug trachtten eerst Franse troepen en later Belgische grenadiers, de Duitste stellingen ter hoogte van Semmerzake in te nemen. Acties waarbij de laatste Belgische soldaten sneuvelden. Op 11 november kwam het uiteindelijk toch tot een Wapenstilstand. "Wij willen dit einde van de oorlog en het begin van de vrede herdenken met een resem activiteiten die we de Vredesfeesten noemen", licht Gavers burgemeester Denis Dierick (Open Vld-VOG) het opzet toe. "We doen dit ter nagedachtenis van alle oorlogsslachtoffers uit onze regio."





Gavere en Nazareth wachten niet tot november om de herdenking te starten. "De feesten gaan nu al van start", pikt cultuurschepen Thomas Van Ongeval (CD&V) uit Nazareth in.





"Vanaf juli zetten zo'n vijftiental horecazaken in beide gemeenten een madeliefje op hun menukaart. De deelnemende chefs hebben elk een origineel gerecht uitgekiend. Wie een dergelijk gerecht bestelt, krijgt een tombolabiljet waarmee men kans maakt kans op een verblijf in een B&B in de Westhoek, een ballonvaart aan de Schelde of streekproducten", legt hij uit. Ook de bibliotheken van beide gemeenten nemen deel. Wie een boek, cd of dvd over de Eerste Wereldoorlog uitleent, krijgt eveneens een tombolabiljet.





Madeliefje

Voor het campagnebeeld werd niet zomaar een madeliefje gekozen. Wat de klaproos voor de Britten was en de korenbloem voor de Fransen, was het madeliefje voor de Belgen. Door zijn kleur stond het symbool voor de vrede en soldaten stopten in hun brieven regelmatig gedroogde madeliefjes. Gavere en Nazareth plannen tijdens de maanden oktober, november en december nog verschillende tentoonstellingen en concerten.





Hoogtepunt worden de herdenkingsplechtigheden op 10 en 11 november. Zo zullen op de Schelde onder andere boottochten met de Gentse Barge kunnen worden gemaakt. Op 11 november zal ook vuurwerk worden afgeschoten. "Op 11 november 1918 werd in Eke en Gavere een overwinningsvuurwerk afgeschoten. Precies 100 jaar later zal dat opnieuw gebeuren", aldus Gavers cultuurschepen Dirk Martens (CD&V.) Dat zal het best te zien zijn van op de Grenadierslaan over de Schelde.