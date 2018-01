Voorzitterswissel bij Fotoclub Gafodi 02u26 0 Foto Thomas Vandewalle

Koninklijke Fotoclub Gafodi Gavere vzw duikt een nieuw tijdperk in. Na ruim 20 jaar besliste Guy Van Hove dat het tijd was om zijn mandaat als voorzitter ter beschikking te stellen. Eddy Van Hijfte en Paul Eeckhout zullen vanaf heden als co-voorzitters Gafodi verder besturen. Een nieuw bestuurslid, Eric Baele, neemt de functie van secretaris over van Paul Eeckhout. Guy Van Hove blijft de draaiende motor achter de exposities van Gafodi. Uit dankbaarheid voor zijn grenzeloze inzet en 20 jaar voorzitterschap, kreeg hij ook de titel van erevoorzitter toegekend.





(TVR)