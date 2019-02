Voetganger aangereden door chauffeur die verblind was door laagstaande zon Ronny De Coster

27 februari 2019

10u01 0 Gavere Op het kruispunt van de Veldstraat en de Steenweg in Asper is een 80-jarige voetganger aangereden door een personenwagen. De automobilist was vermoedelijk verblind door de laagstaande zon.

Het ongeval gebeurde maandag rond elf uur. Een vrouw van 75 jaar uit Gent kwam met haar auto uit de Veldstraat in Asperen wou aan de Steenweg rechts afslaan richting Zingem.

De bestuurster merkte niet of te laat op, dat voetgangers er de straat overstaken en reed één van hen aan. Het slachtoffer is een 80-jarige vrouw uit Gavere. Ze is naar het Algemeen Ziekenhuis in Oudenaarde gebracht. Ze bleek slechts lichtgewond.