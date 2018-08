Voetbalclub SC Dikkelvenne trakteert medewerkers op dankfeest 09 augustus 2018

Het bestuur van SC Dikkelvenne trakteerde alle medewerkers van de voetbalclub op een dankfeest. "We zijn een heel actieve vereniging en dat maakt dat we een heel gevulde jaarkalender hebben. Het succes van onze WK-voetbalevents op groot scherm hebben nog maar eens bewezen dat wij een heel sterk team hebben van medewerkers die elke keer weer enthousiast de handen uit de mouwen steken. Om hen te tonen hoe hard we hun inzet waarderen, organiseren we één keer per jaar een feest waarbij al die 150 mensen eens de voeten onder de tafel steken en niéts moeten doen", vertelt voorzitter Geert Gevaert.





Naast eten en drank had hij ook nog een muzikale verrassing: een optreden van Garry Haggar.





