Voetbalclub Fazantenhof wint beker in hoogste provinciale VLVB-reeks 08 juni 2018

Voetbalclub Fazantenhof uit Asper heeft de beker in de hoogste provinciale reeks van de VLVB gewonnen. De ploeg in Oeselgem de beker tegen F.C. Gavervrienden uit Deerlijk. Het werd een klinkende overwinning voor VC Fazantenhof met vier goals tegen twee voor De Gavervrienden. VC Fazantenhof is ontstaan uit ex-spelers van Sparta Asper, de club die in 2001 de boeken dicht deed in het reguliere voetbal. Het Fazantenhof aan het station van Asper is de uitvalsbasis van de vrolijke bende, waar uitbaters Geert en Vonne de spelers in de watten leggen met boterkoeken vòòr de match en hapjes na de wedstrijd.





(DCRB)