Vlucht Fransen eindigt in Heilige Donatusstraat

De vlucht van twee Fransen is gistermorgen omstreeks 6 uur geëindigd in de Heilige Donatusstraat in Dikkelvenne.





De bestuurder en zijn passagier raakten eerder in de nacht van zondag op maandag betrokken bij een ongeval in Deinze, maar sloegen op de vlucht. Niet veel later werd de wagen zonder bumper opgemerkt in Gavere. De mannen kwamen er uiteindelijk met hun gehavende voertuig tegen een hekken terecht, waardoor de auto op zijn zij kwam te liggen. Toen de politie hen wou arresteren, boden ze nog heel wat weerwerk.





De agenten sloegen er uiteindelijk wel in om hen in de boeien te slaan. Allebei bleken ze onder invloed van drugs. Beiden werden bestuurlijk aangehouden en enkele uren opgesloten in de cel. Gistermiddag mochten ze die terug verlaten. (DCRB/TVR)