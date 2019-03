Vijf genomineerden voor de MEGA-persprijzen Ronny De Coster

26 maart 2019

22u15 0 Gavere Mediakring Gavere (MEGA) reikt volgende zondag haar jaarlijkse persprijzen uit. Er zijn vijf genomineerden. Er zijn de Valeir voor de verdienstelijkste Gaverling of vereniging en de Megabijt als aanmoedigingsprijs voor de onfortuinlijkste. Dit jaar is er ook een Megabaan voor een verdienstelijke loopbaan.

Het is een feestjaar voor de Mediakring Gavere. De ploeg, geleid door Didier Martens, viert haar 25ste verjaardag. De uitreiking van de persprijzen gebeurt voor de 26ste keer.

Genomineerden

Dorpstuin Vurste is een initiatief van enkele dorpelingen die een ontmoetingsplaats willen bekomen voor jong en oud. De locatie bevindt zich vin het kasteeldomein De Borgwal.

Karel Hubau is de kopman van de partij Gavere Durft. Voor de jongste gemeenteraadsverkiezingen ging hij als lijsttrekker weer scheep met de N-VA. De fractie boekte een aanzienlijke winst, maar kon de bestuursmeerderheid niet breken.

Radio GaGavere beleefde tijdens de Dikkelse Feesten haar primeur. Het is lokale radio die via verzoekjes, interviews, anekdotes en getuigenissen mensen verbindt.

Over de nieuwe sporthal is al veel inkt gevloeid. Komt ze er en waar precies? Sport- en communicatieschepen Dirk Martens krijgt nog een drukke agenda voorgeshoteld.

Marc Van Wittenberge nam afscheid van de gemeentepolitiek. De ouderdomsdeken zat meer dan een halve eeuw in de politiek.

Only the Lonelies

De uitreiking van de persprijzen vindt plaats op zondag 31 maart om 10.30 uur in de polyvalente zaal, cafetaria van het WZC Mariahuis, Onderstraat 9 in Gavere.

De uitreiking wordt opgeluisterd met een gastoptreden van h et muzikaal duo Only the Lonelies.