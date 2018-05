Vier nieuwe wooneenheden voor crisisopvang op Markt 26 mei 2018

03u01 0 Gavere Het OCMW van Gavere opende gisteren op de Markt vier nieuwe doorgangswoningen. "Deze moeten de acute woningnood van onze Gaverse burgers opvangen", zegt OCMW-voorzitter Gilles Van Hende.

De nieuwbouw werd opgetrokken op Markt 27, waar tot voor kort een leegstaand pand stond. "Op het gelijkvloers van het pand komt de Bond Moyson. Verder bestaat het gebouw uit vier doorgangswoningen", legt OCMW-voorzitter Gilles Van Hende uit. "Deze wooneenheden zullen worden gebruikt voor kortstondige crisisopvang." Naast de kantoren van de Bond Moyson werd een toegangsweg voorzien naar het achterliggende gebied. "Deze toegangsweg deblokkeert de ontwikkeling van die site. Als men de Markt meer een pleinfunctie wil geven, kan men het gebied gebruiken voor langparkeren. De bedoeling is ook om er een park aan te leggen. Een groene long midden in het centrum van onze gemeente dus."





Opvallend is dat op de jongste OCMW-raad nog werd beslist dat de oplevering van het gebouw niet kon doorgaan omdat er nog een lange lijst van zaken bestaat die nog niet helemaal in orde zijn. "Amper 10 dagen later wordt met veel allure een opening georganiseerd. Moeten we hieruit concluderen dat de voorzitter de feestelijke opening prioritair vindt?", vragen oppositiepartijen Gavere Durft en N-VA zich af. "Het huurcontract werd dan weer nog niet ondertekend door Bond Moyson omdat de huurprijs het dubbele bedraagt van hun pand in de Onderstraat." (TVR)