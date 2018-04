Verwilderde katten krijgen spuitje 25 april 2018

"Verwilderde katten worden in Gavere geëuthanaseerd." Dat antwoordde schepen van Dierenwelzijn Dieter De Mets (Open Vld) op de jongste gemeenteraad na een vraag hieromtrent van oppositieraadslid Jef Vermaere (Groen). Die wou weten of de gemeente een plan heeft voor de aanpak van zwerfkatten. "Als burgers een verwilderde kat aanbieden, dan gaan wie die euthanaseren", vertelde De Mets. "Een verwilderde kat steriliseren en terugzetten, is namelijk geen goed idee. Uit internationale studies blijkt dit heel slecht voor de vogelpopulatie. We gaan echter enkel over tot euthanasie als de kat geen chip of halsband heeft. We moeten dus zeker zijn dat het om een straatkat gaat. En het gebeurt ook zelden dat er katten worden aangeboden", voegde de schepen er nog aan toe. "Zo werd vorig jaar geen enkele kat geëuthanaseerd."





(TVR)