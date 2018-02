Verwarmingstoestel in brand: alerte reactie voorkomt dat vuur uitbreidt 23 februari 2018

02u46 0 Gavere Het heeft gisteren gebrand in een huis aan de Bernstraat in Gavere. In de badkamer van de woning had een elektrisch verwarmingstoestel vuur gevat.

Een team van de brandweerpost Gavere snelde ter plaatse en had de brand snel onder controle, vooral dankzij het alerte optreden van de dochter van het gezin, die op het moment van de brand alleen thuis was. "De schade zal uiteindelijk nog beperkt blijven, maar het brandende toestel heeft wel een felle rook veroorzaakt, die zich door de hele woning heeft verspreid. De dochter heeft de heel slimme reflex gehad om het toestel los te koppelen van de stroom en er een natte doek over te gooien. Daardoor heeft de brand zich niet meer kunnen uitbreiden", zegt Marnique Van De Vijver van de brandweerzone Centrum. De brandweer haalde het smeulende verwarmingstoestel nog naar buiten en ventileerde de woning. (DCRB)