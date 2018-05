Vernieuwde centrumas feestelijk ingehuldigd 22 mei 2018

Het gemeentebestuur en inwoners van Gavere hebben de vernieuwde centrumas van de gemeente feestelijk ingehuldigd. Dat gebeurde samen met onder andere de fanfare, de Confrerie van de Nonkels en Tantes van Valeir en Gaverse reuzen. De honderden inwoners die het feest bijwoonden, kregen gratis frietjes.





In de Molenstraat, Kasteeldreef en Brandweerstraat is het rioleringsnet vernieuwd. De gemeente maakte van die klus ook gebruik om de centrumstraat van aan de Schelde tot aan het kruispunt met de Vluchtenboerstraat te hertekenen. Anderhalf jaar werk en 5,4 miljoen euro heeft de renovatie van de centrumstraten gekost. Watermaatschappij Farys betaalt bijna 3,4 miljoen euro van de factuur, zodat er nog iets meer dan 2 miljoen euro voor de gemeente overbleef. Voor de aanleg van fietspaden geeft de provincie een subsidie van tachtig procent. "Daarmee is het werk nog niet af: nu willen we ook de Markt aanpakken. Het voorbereidende werk is al bezig", zegt schepen van Openbare Werken Tanja Eeckhout (Open Vld). (DCRB)