Vermiste vrouw is veilig en wel teruggevonden JDG

12 maart 2019

14u13 0 Gavere De 23-jarige vrouw die zondag als vermist werd opgegeven, is veilig en wel teruggevonden. Dat melden Child Focus en de politie.

De twintiger met een mentale beperking verliet zondagochtend instelling “De Borgwal” in Gavere. Later die dag werd ze voor het laatst gezien in Gent. Ze was een tijdlang vermist.