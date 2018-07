Vermiste man teruggevonden in Schelde 13 juli 2018

02u41 0 Gavere De duikers van de brandweer hebben gisterenvoormiddag het levenloze lichaam van een man teruggevonden in de Schelde in Gavere. De precieze omstandighegen van het overlijden, zijn nog onduidelijk.

Het gaat om de 68-jarige E.V.H uit Nazareth. De man was al sinds 10 juli vermist nadat hij die dag zijn woning verlaten had met een grijze damesfiets.





Doodsoorzaak onduidelijk

De politie had in zijn zoektocht naar de man zelfs de grote middelen ingezet en speurde met een helikopter de omgeving tussen de N35 en de wijk 'De Marolle' af. Tevergeefs, totdat een voorbijganger het lichaam van de man opmerkte. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een wetsgeneesheer aan om de precieze omstandigheden van het overlijden te onderzoeken.





Voorlopig is het nog onduidelijk hoe de man om het leven kwam. De politie en brandweer sloten het jaagpad langs de Schelde af in beide richtingen.





