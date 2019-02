Verdwaald varken wacht bij de politie op zijn baasje Ronny De Coster

22 februari 2019

13u01 8 Gavere In het politiekantoor in De Pinte zit een… een varken opgesloten. “Het dier is vrijdagochtend gevangen in de Vossestraat in Gavere. Het liep gewoon op straat. Iemand die toevallig een kooi in de wagen had, wist het dier te vangen en is het bij ons komen brengen”, vertelt politiewoordvoerster Hannelore Bogaert.

“We hebben geen idee vanwaar het varkentje komt, maar hopen dat het baasje zich snel meldt, want hier kan het dier natuurlijk niet blijven. Als de eigenaar niet opduikt, gaan we opvang moeten zoeken”, beseft Bogaert.

De eigenaar van het varken of wie weet waar het dier vandaan komt, kan de politie Schelde-Leie bellen op het nummer 09/384.56.81.

Ook al zeehond en vos

Het is de derde keer in een paar weken tijd dat de politie van Gavere een opmerkelijke dierenvangst doet: begin deze maand was in een sloot in Nazareth al een zeehond opgedoken en op de N60 in Nazareth moesten agenten een paar dagen later een aangereden vos ophalen.