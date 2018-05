Veeprijskamp levert 5.630 euro op voor Kinderkankerfonds 04 mei 2018

De derde editie van de veeprijskamp "Vetten Os" die José Vercauteren van het Gaverse bedrijf Super Viande en collega's uit de sector hebben georganiseerd, heeft 5.630 euro opgebracht voor het Kinderkankerfonds. De kampioenen van de veekeurwedstrijd voor runderen werden na afloop van de verkiezing per opbod verkocht. "Iedere verkoper heeft 10% van de prijs afgestaan. Dat levert 5.630 euro op voor het goede doel", verduidelijkt José Vercauteren. "Met dit evenement willen we de passie en de beroepseer laten zien in onze sector actief zijn. De vleeshouderij staat al te vaak in een negatief daglicht."





