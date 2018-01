Vandaag inschrijven voor sportkampen 20 januari 2018

Gaverlingen die hun kinderen willen inschrijven voor de sportkampen in de krokus- en paasvakantie kunnen dat vandaag vanaf 9 uur op de gemeentelijke website.





Snel zijn is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt. Er wordt aangeraden om de gezinsleden al op voorhand in de webshop te registreren.





Niet-inwoners kunnen vanaf zaterdag 27 januari hun kroost inschrijven.





(TVR)