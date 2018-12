Vandaag gratis poppenkast met Kra Kraai de bibliotheek Ronny De Coster

19 december 2018

08u57 0 Gavere In de gemeentelijke bibliotheek vindt vandaag 19 september een poppenkastnamiddag plaats.

In de bib woont een bijzondere vogel. Kra Kraai, kondigt samen met Hilde de poppenkast aan. Maar de vogel heeft zo zijn eigen willetje.

In die poppenkast wonen Kadee en Willemientje en het lieve monstertje Zazoe. Ze zijn allemaal zeer nieuwsgierig: wat zit er deze keer in de voorleesvalies?

De poppenkast gaat om 16.30 uur van start.

De toegang is gratis, maar inschrijven is gewenst. Dat kan nog met een mailtje naar bibliotheek@gavere.be of een telefoontje op 09/384.55.19.